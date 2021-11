Strada Ragusana, assemblea a Lentini dei lavoratori con Musumeci

È stata un'assemblea molto partecipata quella che si è tenuta nell'aula consiliare di Lentini, per parlare ai lavoratori della zona nord dell'esito dell'incontro con il presidente della Regione, Nello Musumeci in merito ai lavori sulla Ragusana e sui finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e trasporti (250 milioni). Durante l'assemblea, ha fatto visita anche il sindaco di Lentini che sarà al fianco dei lavoratori per chiudere finalmente in maniera positiva questa annosa questione in una zona massacrata dalla disoccupazione. In un momento favorevole, spinti dai bonus di settore, abbiamo dichiarato che è il momento di moltiplicare gli sforzi su nuove e più moderne professionalità di settore. Serve, dunque un patto con la Regione per allargare le professionalità nelle costruzioni in accordo con i centri per l'impiego.