Modica, la movida violenta: ristoratore ancora aggredito in via Grimaldi

Il titolare del pub "Ku Fu" di via Grimaldi, Luca Stracquadanio, è stato aggredito da uno straniero che, probabilmente in preda ai fumi dell'alcool, ha danneggiato sedie e tavoli cercando anche di colpire il ristoratore che è riuscito ad evitare la furia dell'energumeno grazie, anche, all'intervento di un paio di avventori che sono riusciti ad allontanare lo straniero dal locale. Purtroppo non è la prima volta che il titolare del "Ku Fu" subisce aggressioni e danneggiamenti. Recentemente la Polizia ha arrestato due ventenni che, la scorsa estate, avevano vandalizzato il locale causando 10.000 euro di danni e ferendo lo Stracquadanio. Visto il ripetersi di simili episodi, sembrano non essere sufficienti le misure di contrasto alla movida violenta messe in campo dalle Forze dell'ordine e dal Comune. Necessario rafforzare la videosorveglianza in modo da individuare e denunciare vandali e balordi.