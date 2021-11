Covid in Italia, 12.932 nuovi casi e 47 morti: positività al 2,5%

Sono 12.932 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 novembre 2021, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 47 morti. I nuovi casi, mentre anche l'Italia registra il primo contagio da variante Omicron, sono stati individuati su 512.592 tamponi. Il tasso di positività è al 2,5%. Sono 638 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39.