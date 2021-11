Modica: è morto Carlo Catania, fu pioniere dei Centri commerciali in Sicilia

Se ne va un altro pezzo della storia imprenditoriale di Modica. E' morto, all'età di 86 anni, Carlo Catania, che, negli anni Settanta, insieme al socio Giuseppe Biscari, aprì, a Modica, in Corso Umberto, quello che può essere considerato uno dei primi centri commerciali della Sicilia, la "Bicatex". Una concezione innovativa del commercio al dettaglio che, partendo dall'abbigliamento e dai tessuti (Bicatex era l'acronimo di Biscari-Catania-tessuti) ampliò la sua offerta alla clientela con altri reparti: giocattoli, calzature, boutique giovani. Locali eleganti e grandissima offerta commerciale, tanto che la clientela della Bicatex proveniva da tutta la Sicilia sud orientale, e non solo, soprattutto nel periodo degli sconti.

Il nome di Carlo Catania, negli Anni Ottanta, è legato anche al Modica Calcio: fu il presidente del sodalizio rossoblù nel periodo in cui fu costituita la Società per Azioni. Contemporaneamente all’impegno sportivo, insieme al genero, Pippo Macrì, avviò l’attività del supermercato Sofin in via Sacro Cuore. Poi, si era dedicato al settore della distribuzione alimentare. Negli ultimi sei mesi era stato colpito da due lutti: la morte della figlia, Tilde, a settembre, e dell’indimenticato capitano del Modica, Pippo Macrì, a fine marzo.

I funerali di Carlo Catania si svolgeranno martedì alle 10 nella chiesa di San Luca.