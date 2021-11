Incidente stradale in provincia di Bari, morti due fratelli

Questa notte due fratelli, un ragazzo di 25 e una ragazza di 28 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto, verso le 3, sulla strada provinciale 32 Turi-Castellana Grotte, in provincia di Bari. L'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada per cause in corso di accertamento. Un terzo passeggero e il conducente sono stati ricoverati in codice rosso (uno è in prognosi riservata) a causa delle lesioni riportate. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Turi e di Gioia del Colle. Il ragazzo deceduto risiedeva a Valenzano, la sorella a Bari.