Covid, ancora in aumento i positivi nel Ragusano: quasi 400

Aumentano ancora i casi di persone positive al Covid nel Ragusano. Nel bollettino Asp del 28 novembre ne vengono segnalati Sono 397 (26 in più rispetto al giorno precedente). I numeri più alti sono sempre a Modica (119) e a Ragusa (113). Nessun morto nelle ultime 24 ore per cui i decessi sono sempre 377. Dei 397 positivi, 378 sono in isolamento domiciliare, 11 ricoverati in ospedale, 6 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 8 Acate, 1 Chiaramonte, 44 Comiso, 7 Giarratana, 27 Ispica, 119 Modica, 2 Monterosso Almo, 17 Pozzallo, 113 Ragusa, 18 Santa Croce, 10 Scicli, 12 Vittoria.