Calcio, in Promozione un Frigintini formato super affonda la capolista Gela: al "Pietro Scollo" finisce 2 a 0

Frigintini 2

Gela FC 0

Marcatori: pt 15′ Occhipinti, st 4′ Fornì

Frigintini: La Licata, Corallo, Assenza, Gugliotta, Pianese, Di Martino, Sangiorgio (47′ st Catrame), Milana, Fornì (5′ st Calabrese), Occhipinti (28′ st Spadaro), Iemmolo (19′ st Pisana). A Disp: Giannì, Savarino, Novembre. All. Stefano Di Rosa.

Gela FC: Pizzardi, Campanaro, Ascia, Tomaino, Di Pasquale, Ruscica, Navanzino, Abela (19′ st Sammartino), Ferlito (29′ pt Alessi, 16′ st Giaquinta), Iannizzotto, Messina (34’st Romano). A Disp: Di Vara, Greco, Cicero, Comito, Gualato. All. Francesco Evola.

Arbitro: Pierpaolo Longo di Catania

Assistenti: Salvatore Zambuto Sitra e Gaetano Florio di Agrigento

Un Frigintini che non ti aspetti, batte a sorpresa e con merito la capolista Gela FC che con il k0 del “Pietro Scollo” perde il primato in classifica.

Gara resa difficile per le condizioni climatiche e la pioggia caduta per quasi tutta la durata della partita che ha reso il terreno di gioco molto pesante.

Il Frigintini con tante assenze, così come il Gela FC, parte forte e fa la partita cogliendo di sorpresa la formazione di Ciccio Evola che traballa in difesa, dove il duo Sangiorgio – Occhipinti fa “male” ai gialloneri gelesi.

Al 12′ padroni di casa vicini al vantaggio. Gugliotta recupera palla a centrocampo e serve Sangiorgio che lancia sulla sinistra Occhipinti che aggancia, entra in area e con una finta fa fuori il suo avversario, ma il suo tiro e “sporco” e l’azione sfuma.

Al 15′ i rossoblù di Stefano Di Rosa passano meritatamente in vantaggio. Occhipinti servito al limite da Sangiorgio con una finta si libera del suo avversario e lascia partire un tiro che s’insacca all’angolo basso alla destra di Pizzardi che non accenna nemmeno la parata.

Al 17′, ancora Sangiorgio in versione assistman serve Occhipinti, che va al tiro deviato in angolo da un difensore.

Dal successivo corner di Sangiorgio, la palla arriva sul secondo palo, dove Gugliotta da buona posizione di testa non inquadra la porta.

Al 39′ punizione dalla trequarti di Navanzino che sul primo palo pesca ben posizionato Ascia che colpisce di testa, ma manda a lato.

Al 42′ il Gela va in gol con Campanaro, ma su segnalazione del primo assistente l’arbitro annulla per un vistoso fuorigioco dello stesso Campanaro.

Al 45′ punizione dai 25 metri di Tomaino con palla che finisce di poco a lato e con l’arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa al primo affondo il Frigintini raddoppia. Sangiorgio sulla sinistra riconquista caparbiamente un buon pallone si libera di due avversari entra in area dal lato corto e crossa basso al centro, Occhipinti fa da “velo” per l’accorrente Fornì che all’altezza del dischetto non lascia scampo a Pizzardi per il 2 – 0 dei padroni di casa. Nell’occasione Fornì si fa anche male e lascia il suo posto a Calabrese.

Il Gela FC prova a reagire, ma non riesce a creare grossi pericoli per l’attenta difesa rossoblù.

Al 30′ Iannizzotto ci prova dal limite, ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa.

Al 37′ corner dalla sinistra per l’inzuccata di Ruscica di poco fuori.

Al 41′ Calabrese ha sui piedi l’occasione per il terzo gol, ma il suo tiro sul primo palo finisce di poco a lato.

Dopo 5′ di recupero l’arbitro decreta la fine con il Frigintini che fa festa e il Gela FC che rientra a testa bassa negli spogliatoi.