Capri isolata per il maltempo: stop a rifornimenti alimentari

Mare in tempesta e potenti scrosci di pioggia che hanno flagellato l'isola sin da sabato sera hanno isolato anche nella giornata di oggi Capri.

Nessun collegamento si è avuto dalla terraferma (né traghetti della Caremar, né aliscafi di Alilauro Cruson, della NLG e Snav), così come faceva prevedere il meteo, e lo stop degli arrivi ha bloccato sui porti di partenza di Napoli e Sorrento gli approvvigionamenti alimentari giornalieri.

Anche le edicole sono rimaste chiuse per la mancanza dell'arrivo dei giornali; il personale sanitario e militare che presta servizio sull'isola non ha potuto effettuare il cambio dei turni di servizio non essendoci stato nessun arrivo dalla terraferma.