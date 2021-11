Domenica nera per Palermo e Messina: il Picerno vince con un gol di Reginaldo

Il Palermo si allontana dalla vetta ed incassa una sconfitta in Lucania. A conquistare i 3 punti è il Picerno che trova il gol partita al 24' con Reginaldo. Il Palermo dopo lo svantaggio si è proteso in avanti senza però mai trovare trame e azioni capaci di far vacillare il fortino eretto dai padroni di casa, alla fine usciti vittoriosi e quasi indenni. Una sconfitta pesante che riporta la squadra a meno sette dal Bari e costa il sorpasso del Monopoli.

Al 24' su iniziativa della vecchia guardia della squadra lucana, Dettori taglia la retroguardia rosanero con un lancio verso il coetaneo Reginaldo: il brasiliano entra in area, elude la marcatura non proprio ferrea di Marconi e batte Pelagotti con un diagonale ravvicinato. Inutili i tentativi del Palermo di recuperare. E' stato un pomeriggio da dimenticare.

Non è andata meglio al Messina che in casa ha rimediato una sconfitta contro l'Andria. Il finale è stato di 2 - 3. Peloritani sempre più inguaiati nella bassa classifica.