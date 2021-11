La terra continua a tremare, due scosse alle Eolie e Messina

Non si fermano le scosse di terremoto alle Isole Eolie. L'ultima registrata in ordine di tempo, questa mattina poco prima delle 6. L'Ingv alle 5,58, l'ha registrata ad una profondità di 78 chilometri. La scossa è stata di magnitudo 2.7.

Alle 6, 06 un'altra scossa ha interessato lo Stretto di Messina con magnitudo 2.5. Non sarebbe stata avvertita dagli abitanti di Messina e Reggio Calabria, ma registrata a livello strumentale dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania.