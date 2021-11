Clienti senza Green pass, multa e chiusura per un bar di Santa Ninfa

I carabinieri, nel corso di controlli per la verifica del rispetto delle normative anti Covid, hanno multato il titolare di un bar a Santa Ninfa, nel Trapanese, in quanto oltre a non essere in possesso delle licenze di agibilità e sicurezza per pubblici spettacoli, all'interno del locale c'erano persone prive di green pass e che non usavano le mascherine. L'esercizio commerciale è stato chiuso per 5 giorni. Elevata una sanzione di oltre 2 mila euro.