Banco alimentare, Lions Aretusa raccoglie 1000 chili di derrate a Siracusa

Incontrarsi per donare. È questo lo spirito che ha mosso la venticinquesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L'iniziativa, promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, si è svolta anche a Siracusa il 27 novembre nei supermercati aderenti.

Ampia mobilitazione in quasi tutti i punti vendita dei supermercati aderenti.

In particolare, registriamo l’attività del Lions Club Siracusa Aretusa, che nell’arco di tutta la giornata di sabato scorso ha visto avvicendarsi i propri soci con turni di servizio dalle 9,00 alle 20,00 presso il Conad di viale Epipoli.

Il servizio del Club Aretusa ha prodotto una raccolta di derrate alimentari vicino ai 1000 kg di alimenti acquistati da devolvere alla Colletta.

I generi alimentari più richiesti sono stati olio, tonno e carne in scatola, omogenizzati alla frutta, fagioli e la polpa di pomodoro.

Viva soddisfazione ha espresso il Presidente del Club Dr. Salvatore Bonanno che nonostante le condizioni meteo non favorevoli, ha visto la partecipazione, a questa gara di solidarietà, di tantissime persone, che hanno preso a cuore l’iniziativa, che dopo un anno tornava a svolgersi in presenza.

Impegno anche da parte dei più piccoli che hanno voluto manifestare la loro vicinanza verso i meno fortunati.

La Colletta proseguirà anche con altre giornate dedicate all’iniziativa.

Infatti, dal 28 novembre al 5 dicembre sarà possibile acquistare, nei supermercati aderenti all'iniziativa, delle Charity Card da 2, 5 o 10 euro, oppure online sul sito www.mygiftcard.it.

La Colletta Alimentare da un quarto di secolo permette di sensibilizzare le persone a compiere un atto concreto di aiuto verso i più bisognosi e ha dato il via ad iniziative simili, realizzate poi anche da altre organizzazioni.