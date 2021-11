Adorno: "Il sindaco di Siracusa provoca, il Pd è fuori dalla sua amministrazione"

"Le dichiarazioni del sindaco di Siracusa Italia sono una grande provocazione. Se avesse voluto veramente rifondare un patto per la città avrebbe dovuto azzerare la giunta e ridiscutere tutto. Non solo non lo fa, ma continua ad ignorare che il Partito Democratico ha già deliberato 4 mesi orsono, a maggioranza assoluta della direzione cittadina, di uscire dall’amministrazione contestandone la tenuta amministrativa, programmatica e politica. Italia ignora questo deliberato, afferma invece che ha dentro la giunta un pezzo del Pd e annuncia nuove entrate". A dirlo è Salvo Adorno, segretario provinciale del Partito Democratico.

"È una chiara strategia offensiva intollerabile - aggiunge Adorno - tanto più grave in quanto espressa da un sindaco che fa parte di un altro partito. Una mancanza di rispetto delle regole minime di convivenza politica. Gli organismi statutari del PD hanno deliberato che il Partito è fuori dall’amministrazione. Quanto ai nostri ex iscritti sono in giunta a titolo personale e non possono parlare a nome del Partito democratico. Il Pd riconferma che la distanza dal Sindaco dopo queste dichiarazioni è totale non solo dal punto di vista della gestione amministrativa, ma si carica oggi anche di un più profondo discrimine politico che non può sfuggire a nessun dirigente politico né della maggioranza né della minoranza del partito. Quanto al PNRR - aggiunge Adorno - il sindaco ci dica se intende affrontarlo nel suo cerchio magico o se vuole aprire un ampio tavolo di incontro con le forze sociali e politiche per costruire una visione condivisa del territorio. È un tema troppo importante per essere discusso solo all’interno della giunta, senza per altro il confronto con il consiglio comunale. Su tutti i temi che riguardano il futuro della città il Pd ha detto e continuerà a dire le sue posizioni, si confronterà con tutti e su tutto, come ormai e abituato a fare. Su questi temi continueremo a dare il nostro apporto da fuori l’amministrazione, infatti il partito ha aperto diversi tavoli programmatici, che l’amministrazione non è stata fino ad ora in grado di aprire, ad esempio sul tema della coesione sociale, dell’area industriale, dei bonus per l’edilizia, della questione climatica e della riforestazione urbana, della questione dei rifiuti, della cultura, dello sport. La sfida sui programmi è il nostro campo di battaglia e non la deleghiamo di certo a questa amministrazione, debole, incerta e confusa".