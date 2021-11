Ragusa, M5S: riaprire l'hub vaccinale del Civile la domenica

L’hub dell’ex ospedale Civile di Ragusa, sulla scorta dei nuovi orari decisi dall’Asp, resta chiuso la domenica. “Chiediamo al sindaco – afferma il capogruppo del movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli, a nome di tutto il gruppo consiliare – di interloquire con il manager Asp perché possa essere modificata questa decisione. Infatti, ci sono cittadini che, durante la settimana, lavorano ed è necessario mettere anche loro nella condizione di potersi vaccinare, a maggior ragione adesso che entrerà nel vivo la campagna legata alla terza dose. Non diciamo che l’hub debba essere aperto 24 ore al giorno. Ma in una situazione così delicata, forse, sarebbe necessario rivedere le priorità e fare in modo che l’hub possa tornare ad essere aperto almeno la domenica mattina. E’ indispensabile che il servizio possa essere fornito al meglio e per questa ragione sollecitiamo le parti in causa ad attivarsi”.