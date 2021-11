Covid, nel Ragusano leggero calo delle persone positive: 389

In leggero calo le persone positive al Covid nel Ragusano secondo quanto segnala il report dell'Asp del 29 novembre e nessun morto nelle ultime 24 ore. I decessi sono fermi a 377. Le persone positive al Covid sono 389: 370 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati in ospedale, 6 in Rsa Covid e 2 in Foresteria Covid. Questo il dettaglio nei comuni iblei: 6 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi, 42 Comiso, 6 Giarratana, 27 Ispica, 115 Modica,

2 Monterosso Almo, 16 Pozzallo, 115 Ragusa, 15 Santa Croce Camerina, 12 Scicli, 12 Vittoria.