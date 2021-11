Il sopralluogo di Falcone al porto di Pozzallo, i "veleni" del PD: soltanto una passerella

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha effettuato l'annunciato sopralluogo al porto di Pozzallo, accompagnato dal parlamentare regionale della Lega, Orazio Ragusa. Falcone ha incontrato il comandante in seconda della Capitaneria, Teofilo Traina, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e una delegazione di pescatori che hanno soprattutto messo in evidenza la questione dell’impossibilità di fruire al meglio del porto piccolo. Falcone ha detto che la Regione è pronta a finanziare le opere di manutenzione del porto grande così come il dragaggio e la rimozione delle sabbie che impediscono il pieno utilizzo del porto piccolo per un importo di circa due milioni di euro e di attendere risposte definitive dal Comune di Pozzallo sul progetto delle opere che consentiranno l’investimento di circa 40 milioni di euro.

Il sopralluogo di Falcone, tuttavia, non sembra essere stato apprezzato dal parlamentare regionale del PD, Nello Dipasquale. “Volutamente non ho partecipato al sopralluogo dell’assessore Falcone: questo Governo regionale prima dimentica di destinare risorse alle infrastrutture, poi pensa di poter fare passerella nei luoghi che ha ignorato. Un comportamento irrispettoso dell’intelligenza dei cittadini della provincia di Ragusa e di tutti i siciliani in generale. I rappresentanti del Governo regionale sono ormai in campagna elettorale e queste operazioni servono solo a fare passerella”.