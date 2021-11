Modica, ordinanza: acqua non potabile e divieto di consumo

I tecnici del Comune di Modica hanno accertato infiltrazioni di acque di superficie nelle falde della sorgente Cafeo, di S. Pancrazio e dei pozzi Abbate e Catarri, a causa delle piogge torrenziali di queste ore. Per tale ragione, il sindaco Ignazio Abbate ha disposto con ordinanza sindacale il divieto assoluto di consumo dell’acqua a qualsiasi uso, se non previa ebollizione, nei quartieri di Modica Bassa e Modica Alta e nella frazione di Frigintini in attesa che vengano ripristinate le condizioni necessarie a garantire la regolare erogazione di acqua potabile La squadra di manutenzione idrica nell’effettuare i controlli quotidiani ha riscontrato livelli di acqua non potabile. Si sta intervenendo per superare questo stato di cose e riportare livelli di salubrità dell’acqua.