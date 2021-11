Automobilismo, la scuderia RO racing conquista la Coppa scuderie del Campionato siciliano rally

E’ stato un fine settimana che ha regalato alla scuderia RO racing, al termine del Tindari Rally, la vittoria tra le scuderie nel Campionato siciliano rally. Un nuovo successo per il sodalizio che bissa così la vittoria tra le scuderie, conquistata nella Coppa rally di zona. In Sicilia la prestazione corale dei tanti rappresentanti del sodalizio di Cianciana è così valsa anche la conquista del titolo regionale tra le scuderie.

Doppietta per i colori della RO racing nella affollata classe N2, dove a vincere, sulla loro fida Peugeot 106, sono stati Salvatore Calabrò e Antonino Cannavò che hanno preceduto Franco e Antonio Schepis, sempre nella stessa classe hanno chiuso al sesto posto Antonino Princiotta e Teresa Stanca.

Seconda piazza in classe N3 per Andrea Di Caro e Alfredo Cicirello, al via con una Renault Clio Williams. Ottimo risultato anche per Gabriele Morreale e Giuseppe Scolaro, che hanno portato al secondo posto della difficile classe A6 la loro Peugeot 106. Stessa vettura, ma in configurazione Racing Start, per Gabriele Calabria e Giuseppe Frustieri che hanno completato il podio della classe RS 1.6.

Tra le storiche a Natale Mannino e Giacomo Giannone, al via con una Porsche 911 RS seguita da Guagliardo, hanno fatto loro il 2° Raggruppamento, riuscendo a concludere anche al secondo posto della classifica generale.

Sul fronte della finale nazionale del Trofeo rally di zona per auto storiche, che si è disputata ieri, domenica 28 novembre, alla Grande Corsa in Piemonte, Mauro Lombardo e Rosario Merendino, a bordo di una Porsche 911 seguita da Guagliardo, non sono riusciti ad acciuffare la vittoria finale, ma si sono dovuti accontentare del secondo posto di classe GTS oltre 2000 e della sesta piazza del Terzo Raggruppamento.

“Grazie a una nuova eccellente prestazione corale siamo riusciti a portare a casa il successo nel campionato regionale riservato alle scuderie – ha detto Rosario Montalbano direttore sportivo della scuderia – un nuovo lusinghevole risultato che va ad arricchire il palmares di una stagione molto positiva”.

NELLA FOTO, Mauro Lombardo e Rosario Merendino