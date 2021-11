Maltempo, forte grandine a Palermo: crolla un balcone e altri disagi

La pioggia battente e il maltempo mettono ancora una volta sotto scacco Palermo, dove nel tardo pomeriggio si è abbattuta in diverse zone della città e in più riprese una violenta grandinata accompagnata dal forte vento. E si cominciano a contare i danni provocati dai rovesci che non stanno dando tregua, e a causa dei quali in via Caltanissetta è crollato un balcone dal terzo piano di un palazzo. Alcune pietre sono cadute in strada danneggiando le macchine parcheggiate sotto, non ci sono per fortuna feriti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e stanno verificando se gli altri balconi siano a loro volta a rischio crollo. In diverse zone della città subito strade allagate e come di consueto sono state segnalate diverse problematiche per gli automobilisti che si sono ritrovati in veri e propri laghi d'acqua, oltre che nel traffico impazzito. Chi era a piedi, invece, ha dovuto fare i conti con delle bombe d'acqua che hanno reso quasi impossibile la circolazione pedonale.

Altri disagi, inoltre, a Mondello, dove da un balcone si è staccata una ringhiera che è volata in strada spinta dalla bufera. In questo caso, oltre a nessun danno a persone, non sono stati segnalati veicoli danneggiati.