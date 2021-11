Crolla un muro al cimitero Angeli di Caltanissetta: distrutti 15 loculi

Il maltempo degli ultimi giorni e la pioggia che si è abbattuta senza sosta su Caltanissetta sono con tutta probabilità alla base del crollo di un muro al cimitero Angeli del capoluogo nisseno. Il muro, eretto con materiali facilmente sbriciolabili come il tufo, alle prime ore dell'alba è crollato su se stesso e ha trascinato con sè anche una quindicina di loculi, con i resti dei defunti che sono finiti, mischiati, nel vialetto del cimitero. I Vigili del fuoco e alcuni funzionari comunali si sono adoperati per tutto il giorno, ancora sotto la pioggia, per mettere in sicurezza la zona, transennando il punto del crollo e cercando di risolvere il problema dei loculi e dei resti risalenti alla prima metà del '900. Per fortuna, anche a causa dell'orario dell'accaduto, non sono stati segnalati danni a persone.