Neve anche a bassa quota nel Palermitano, dove le temperature sono cadute in picchiata nelle ultime ore.

Imbiancate le Madonie. La neve ha imbiancato i comuni del comprensorio. Almeno per adesso non si registrano disagi alla viabilità. Spruzzi di neve anche sul San Calogero, a Termini Imerese, e sui morti tra Caccamo e Lercara Friddi.