Incendio alla raffineria Eni di Livorno

Un incendio è divampato in un impianto in manutenzione all'interno della raffineria Eni di Livorno. Dal rogo si è levata un'alta colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. La Protezione civile ha invitato la cittadinanza a tenere chiuse le finestre. Testimoni riferiscono di aver udito forti boati ed esplosioni provenire dallo stabilimento.

Il sindaco del vicino Comune di Collesalvetti, Adelio Antolini, riferisce: "Eravamo in consiglio comunale e ci hanno avvertito della cosa. Abbiamo visto una colonna di fumo nero, dopo che si sono sentiti ci dicono almeno tre forti rumori, simili a scoppi".