Scuola, basta un solo contagio e le classi tornano in Dad

I contagi crescono e le classi tornano in Dad anche con un solo contagiato. Lo stabilisce una circolare ministeriale firmata ieri sera, come è anticipato oggi da alcuni quotidiani, come Repubblica e Stampa.

"Siamo stati facili cassandre, avevamo lanciato l'allarme già pochi giorni dopo la pubblicazione della nota congiunta Salute-Istruzione n. 1218 del 6 novembre scorso. Le scuole, nonostante le mille difficoltà e con uno smisurato carico di lavoro sulle spalle dei dirigenti e del personale, hanno retto. Lo stesso non possiamo dire dei dipartimenti di prevenzione che non sono riusciti sin da subito a garantire la tempistica dei testing e in molti casi non hanno applicato quelle procedure di tracciamento". E' il commento di Antonello Giannelli, presidente dell'associazione dei Presidi al ritorno in Dad anche con un solo contagiato.

"Con l'aumento della pressione dovuta alla risalita dei casi le regole del protocollo sono saltate costringendo al ricorso alla Dad anche con un solo caso di positività in classe. La pandemia è ben lontana dalla sua conclusione e dobbiamo tutti collaborare per contrastarla, iniziando da una più completa vaccinazione di massa", aggiunge Antonello Giannelli, presidente nazionale dell'associazione dei Presidi.

"Quella che è stata presa è una misura assolutamente prudenziale. Ci viene segnalato un aumento dei contagi di tutta la popolazione, vogliamo tenere in assoluta sicurezza la scuola e quindi abbiamo preso una cautela". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sulla sospensione del protocollo sulle quarantene.

Le priorità di spesa per i bandi del Pnrr "sono asili nido, scuole nuove, innovative, a consumo zero, mense e palestre necessarie per il tempo pieno, e l'avvio di questa grandiosa opera di messa in sicurezza sia sismica, sia ambientale, ma anche pedagogica di tutto il nostro sistema scolastico", ha detto il ministro illustrando i primi bandi per il settore istruzione: "Mettiamo in campo 5,2 miliardi".