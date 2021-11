Modica, al via la stagione di prosa al Teatro Garibaldi: il 1° e il 2 dicembre "Il Cavaliere Sole"

Al via la nuova stagione di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. La novità di quest'anno è rappresentata dalla doppia serata per ogni spettacolo, così da poter permettere agli abbonati e ai singoli spettatori di scegliere più facilmente tra le date ed i posti. Questo mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre, alle ore 21, il primo doppio appuntamento, che porta in scena lo spettacolo prodotto dal Teatro Biondo di Palermo “Il Cavaliere Sole” di Franco Scaldati, dove ha debuttato lo scorso 19 novembre in prima nazionale e con un grande successo. Un progetto di Enzo Venezia, che ne cura anche scena e costumi, e di Mario Incudine, che propone delle musiche originali. La regia è firmata da Cinzia Maccagnano e in scena c’è un cast formato da eccellenti artisti siciliani: Serena Barone (Lucia/Delicata), Paride Benassai (Settimo), Gino Carista (Il Cavaliere Sole), Mario Incudine (Giovanni/Giovane), Egle Mazzamuto (Fanciulla), Antonio Pandolfo (Bartolo), Salvo Piparo (Angelo/Salamone) e dei musicisti Salvatore Clemente, Lavinia Mancusi, Michele Piccione, Antonio Vasta.