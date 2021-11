Il Modica recupera la gara sul campo dell'Avola alle 14,30. Sulla panchina aretusea il nuovo tecnico Monaca

Seduta di rifinitura per il Modica Calcio, che domani, mercoledì 1° dicembre, alle 14,30 sarà di al “Meno Di Pasquale” per il recupero della decima giornata del campionato di Promozione che vedrà i rossoblù di Giancarlo Betta ospiti del Città di Avola. La gara, in programma domenica scorsa è stata rinviata a domani per via di un guasto all'impianto elettrico dello stadio avolese e vista l'impossibilità di reperire in tempi utili un campo neutro dove poter giocare il Comitato Siculo della LND ha deciso per il rinvio.

Quella contro il Modica Calcio, sarà la prima ufficiale del neo tecnico Saro Monaca sulla panchina aretusea. Il tecnico ex tra l'altro della Virtus Ispica, infatti, è subentrato da qualche giorno a mister Attardo e avrà il compito di risollevare le sorti della formazione avolese dove Monaca in passato ha conquistato la promozione in Eccellenza.

“Per noi è una partita importante – spiega l'allenatore del Modica, Giancarlo Betta – perchè se dovessimo vincerla andremmo a un punto dalla capolista Mazzarrone, anche se oltre alla classifica per noi è importante giocare di mercoledì perchè possiamo verificare a che punto è la nostra crescita da diversi punti di vista. Loro hanno bisogno di punti e giocheranno con il coltello fra i denti per cercare di fare risultato. Hanno cambiato allenatore da poco e questo sarà per loro uno stimolo maggiore. Noi rispettiamo ogni avversario, ma dobbiamo continuare per la nostra strada e dare continuità alla striscia di vittorie per continuare a scalare la classifica e inseguire i nostri obiettivi. Dovremo avere motivazioni maggiori dei nostri avversari che arrivano da un periodo negativo. Dobbiamo andare avanti e dare seguito a quello che stiamo facendo”.

La gara del “Meno Di Pasquale” tra il Città di Avola e il Modica Calcio sarà diretta dal signor Rosario Pavano della sezione di Enna che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Giulio Sorace di Catania e Salvatore Monaca di Siracusa.

NELLA FOTO, il nuovo allenatore dell'Avola, Saro Monaca