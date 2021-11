Vittoria, il sindaco Aiello: la Regione faccia la sua parte per i danni della tromba d'aria

Danni causati dalla tromba d'aria a Scoglitti: è il momento della conta dei danni e delle richieste al Governo regionale per interventi immediati ed efficaci. L’ondata di maltempo, purtroppo, non si arresta e continua a fare danni. Le forti raffiche di vento, lunedì pomeriggio, hanno scoperchiato diverse serre lungo il litorale ipparino. La furia del vento al suo passaggio non ha risparmiato nulla. Ha spazzato completamente la veranda a vetri di un noto ristorante sul lungomare Lanterna di Scoglitti. Ha divelto i pontili galleggianti del club nautico nel porto rifugio. Danni ingenti anche al circolo velico della Lanterna. A pagare il dazio più pesante sono stati gli impianti serricoli, alcuni dei quali completamente andati distrutti. La tromba d’aria , in diversi casi, ha azzerato la produzione di ortaggi in un momento particolare per le campagne in quanto periodo di piena produzione. Urge l’immediato intervento della Regione tramite l’ispettorato agrario per iniziare il percorso amministrativo previsto in questi casi.

Per il Sindaco Francesco Aiello “Ora occorre che le strutture tecniche della Regione ( Condotta e Ispettorati agrari) procedano celermente alla rilevazione dei danni subiti e che vengano attivate misure di compensazione. Spero che questo mio appello non rimanga inascoltato.”