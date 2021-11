Ragusa, al Teatro Donnafugata storia e arte insieme: si comincia il 6 dicembre

Il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla trasforma il suo palcoscenico in un'aula insolita, ospitando un progetto innovativo che vede il professore Giuseppe Barone, docente universitario di Storia Contemporanea, condurre lezioni teatrali affiancato di volta in volta da noti artisti. “Per Ragusa in teatro è un’altra storia”, con particolare riferimento alla storia locale e sociale della città, è il cartellone di conferenze che coinvolgerà gli spettatori, appassionandoli, in intreccio di divulgazione e rappresentazione, in cui le parole del professore Barone si trasformeranno sulla scena grazie all'intervento “creativo” degli artisti, che reinterpreteranno, attualizzandolo, il rapporto tra presente/passato. Il modello “public history” affiancato allo “storytelling”, riesce nell'intento di guardare alla storia locale in chiave interdisciplinare ed euromediterranea, evidenziando gli elementi più dinamici e di apertura della storia dell'isola. Si comincia lunedì 6 dicembre con “Nel segno dei Cabrera”.

NELLA FOTO, Giuseppe Barone e Vicky Di Quattro