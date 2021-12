Scuola, dietrofront del governo: niente Dad con un solo contagio

Dietrofront del Governo sul protocollo sulla scuola: la Dad scatta con tre positivi in classe. L’aumento repentino dei contagi nella fascia di età scolare (e la paura per la variante Omicron) aveva convinto il ministero della Salute e dell’Istruzione a dire sì alla richiesta delle Regioni di irrigidire le regole sulla gestione delle quarantene a scuola: con un solo alunno positivo sarebbe scattata immediatamente la quarantena per tutti i compagni di classe con ricorso alla didattica a distanza. La circolare era stata firmata il 29 novembre. Ma oggi 30 novembre la frenata dI Draghi: garantire la partecipazione in presenza e lo svolgimento delle lezioni a scuola in assoluta sicurezza è una priorità del Governo. Quindi si ritorna alle regole precedenti: classe in dad con tre positivi. La struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 del generale Figliuolo «intensificherà le attività di testing nelle scuole, al fine di potenziare il tracciamento» del Covid.