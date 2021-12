Pachino, la Pro Loco chiede un tavolo tecnico per il turismo a Marzamemi

L’Amministrazione Comunale di Pachino intende sviluppare un programma di incontri per una ricognizione attenta e dettagliata dei problemi relativi al turismo nel borgo di Marzamemi e poter quindi mettere in atto tutte le misure che possano sostenere e garantire uno sviluppo ordinato, quindi basato su regole certe e e allo stesso tempo sostenibile e attrattivo.

Una prima presa di contatto c’è stata col presidente della Pro Loco Marzamemi Nino Campisi, alla quale faranno seguito altri momenti di confronto con tutte le realtà associative presenti e operanti nel territorio.

Per l’amministrazione erano presenti, oltre alla sindaca Carmela Petralito, anche l’assessore alla polizia urbana, all’associazionismo ed al volontariato Martina Giuliano e l’assessore al turismo e alle attività culturali Sebastiano Mandalà.

Il presidente della Pro Loco ha chiesto tra l'altro che vengano riattivati il tavolo tecnico e la consulta su Marzamemi, mentre la sindaca Petralito ha ribadito la volontà dell’amministrazione di procedere in maniera organica, senza provvedimenti estemporanei ma tenendo conto della specificità del borgo marinaro e avendo a cuore il futuro economico e culturale dell’intera Pachino.