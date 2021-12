Comune di Vittoria, istituito l'Ufficio Unico segnalazioni

Con delibera di giunta n.27 del 30 novembre è stato istituito al Comune di Vittoria l’Ufficio Unico per le segnalazioni ed attivato un numero verde per gli utenti che hanno da comunicare criticità. Il numero verde potrà essere utilizzato per tutte le tipologie di segnalazioni dalla rete idrica, alla rete fognaria, alla pubblica illuminazione ed ovviamente alla rete stradale. Il servizio partirà a giorni.

Inoltre da due anni è attivo il servizio messo a disposizione dal Comune a tutti gli utenti, relativo alla segnalazioni di disservizi riguardanti la rete stradale urbana. I cittadini possono collegarsi al sito internet dell’ente ed inviare nell’apposita sezione “segnala la buca”, l'email riguardanti segnalazioni relative a dissesti del manto stradale. Il servizio è attivo h24 e consente un’efficace sinergia tra cittadini ed ente comunale. L’attivazione del servizio telematico rappresenta una modalità di collegamento adeguato per rispondere alle esigenze della comunità e migliorare, in questo caso compensare, i disservizi presenti in città.