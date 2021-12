Lino Orlando presidente dell'Anteas Siracusa

Lino Orlando è il nuovo presidente dell’Anteas Siracusa. Orlando, già segretario provinciale e segretario regionale organizzativo dei lavoratori di Poste Italiane, è stato eletto questa mattina dal direttivo dell’Associazione Nazionale tutte Età per la Solidarietà provinciale riunito nel salone “Giulio Pastore” di via Arsenale.

L’assemblea di questa mattina, tenuta alla presenza del segretario generale della Ust Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e del segretario generale territoriale della Fnp, Vito Polizzi, ha eletto anche Santo Fiducia come vice presidente e composto il direttivo provinciale che sarà formato da Luciano Giarratana, Antonino Canonico, Rita Mizzi, Santina Alibrio, Lucia Bianca, Enzo Buda e Aldo Lauretta.

“L’Anteas è presente in maniera capillare sul nostro territorio – ha commentato il neo presidente Orlando – Le nostre attività guardano al servizio verso le fasce in difficoltà assicurando presenza e partecipando a tante iniziative di solidarietà. Una ricerca continua di dialogo e confronto con i giovani per coniugare esperienza e nuovi entusiasmi.”

(Nella foto Orlando, Carasi, Polizzi)