Scommesse illegali, 45 denunciati in tutta Italia

Operazione in 25 province italiane contro le scommesse illegali. Scoperti 25 punti vendita non autorizzati, denunciate 45 persone ed elevate sanzioni per 8 milioni di euro.

Il Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, la Sicurezza del Gioco e la Tutela dei minori (Co.PRe.G.I.), organismo presieduto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e che vede la partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha promosso un'operazione di controllo nel settore dei giochi, con particolare attenzione alle scommesse, che ha coinvolto un rilevante numero di esercizi commerciali dislocati su 25 province del territorio italiano.

Sono state interessate province in tutte le regioni ad eccezione della Valle d'Aosta e del Molise.

Gli esercizi sottoposti a controllo sono stati 454. Al termine degli accertamenti sono state denunciate alle Procure territorialmente competenti 45 persone per esercizio abusivo di attività di gioco; individuati 25 esercizi commerciali che, privi di qualsivoglia autorizzazione rilasciata da Adm e in mancanza della licenza di pubblica sicurezza, effettuavano la raccolta di gioco anche per conto di operatori esteri; sottoposti a sequestro 90 apparecchi da intrattenimento, 17 totem e 64 pc; sanzionati 14 soggetti per aver violato la norma riguardante le misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Gli Uffici territoriali di ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopol si apprestano a elevare oltre 200 sanzioni per complessivi 8 milioni di euro. Solo nelle province di Trapani, Reggio di Calabria e Messina sono state elevate sanzioni per importi superiori al milione e mezzo di euro.