Ragusa, la Compagnia Godot in scena con "Sei personaggi in cerca d'autore"

Da mercoledì 8 a domenica 12 dicembre, per la quarta produzione della 16esima stagione “bis” di “Palchi Diversi” della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, al Teatro Marcello Perracchio di Ragusa prendono vita “sei personaggi”, che entrano in scena cercando un autore, il capocomico, disposto a rappresentare il loro dramma. Sempre a dicembre gli attori della Compagnia G.o.D.o.T. augureranno buone feste natalizie al pubblico presso il Teatro Perracchio di Ragusa con “Natale a Teatro: a ordir … sorrisi”, di Federica Bisegna, che ne cura anche i costumi, in programma domenica 26 dicembre con la regia di Vittorio Bonaccorso.

Intanto nei giorni scorsi ottimi riscontri per lo spettacolo che ha visto la compagnia teatrale in scena per un collage di opere del grande romanziere Dostoevskij, un omaggio sul palcoscenico per i 200 anni dalla sua nascita. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici 339.3234452 – 338.4920769 – 327.7044022 – 339.3130315 o via mail a info@compagniagodot.it.