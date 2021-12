Acqua torbida a Scicli, vietato uso consumo umano

Le abbondanti piogge di questi giorni, successive a un periodo di siccità, hanno intorbidito le falde che alimentano l'acquedotto di Scicli. Le ultime analisi di routine hanno rilevato una carica batterica superiore ai limiti di legge. Lo rende noto il Comune, sottolineando in una nota che per tali motivi è stata emanata una ordinanza con cui si fa divieto di consumo umano delle acque distribuite dalla rete idrica comunale di Scicli nei seguenti quartieri: zone alte di Scicli, San Nicolò, Santa Maria La Nova, Rosario, San Bartolomeo, Villa, via Bixio lato est verso quartiere Jungi.