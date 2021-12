Gratis addobbo floreale alle coppie che si sposano al Comune di Rosolini

Aiuterà le coppie che decidono di sposarsi nella 'Sala Cartia' del Comune di Rosolini a non spendere un solo centesimo per l'addobbo floreale. Così la città produttiva, quella dei commercianti e degli artigiani, si stringe sempre di più agli sforzi che sta compiendo l'amministrazione Spadola. La commerciante in questione è Carmela Calvo che questa mattina ha parlato con il primo cittadino, rendendosi disponibile ad attrezzare con gli addobbi, la sala per i matrimoni con il rito civile. Non solo piante e fiori e ornamenti floreali ma anche il classico tappeto rosso ogni qualvolta verranno celebrate le nozze a Rosolini. "La città ha capito il cambio di passo che ha assunto la città con il nuovo governo cittadino - afferma Spadola - e le forze produttive capiscono che è arrivato il momento si stare accanto all'amministrazione del fare. L'iniziativa di Carmela Calvo è nobile ed assume una duplice veste: quella di rendere bella ed ospitale il salone delle cerimonie e soprattutto abbattere i costi delle spese di un matrimonio. Mi auguro - conclude Spadola - che altri commercianti seguano, proprio in queste periodo di Natale l'esempio della negoziante di fiori".