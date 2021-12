Sparatoria in via Platone a Noto, 17enne raggiunto da un proiettile in testa

Gli hanno sparato mentre era in auto insieme ad alcuni familiari. Vittima di un agguato avvenuto in via Platone a Noto, un ragazzino di 17 anni, che è stato raggiunto da un proiettile alla testa. La vittima adesso lotta tra la vita e la morte. I carabinieri della Compagnia di Noto stanno ricostruendo le fasi della sparatoria. La vettura mentre era in transito in via Platone è diventata un bersaglio facile. Il killer che ha esploso il proiettile avrebbe mirato per uccidere. Il minorenne è stato immediatamente trasportato al Pronto soccorso del Trigona, ma i sanitari, viste le gravi condizioni del ferito, hanno disposto il trasferimento in uno degli ospedali di Catania. Gli inquirenti, però, debbono capire chi fosse realmente nel mirino dei sicari, tra gli occupanti dell'auto. L'episodio si è verificato due giorni fa, ma soltanto questa mattina si è appresa la notizia.

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di inchiesta mentre i carabinieri hanno già iniziato gli interrogatori dei parenti del minore, allo stesso tempo sono state prelevate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per comprendere meglio la dinamica dell’agguato e provare ad identificare il killer che ha fatto fuoco.