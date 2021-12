Vittoria, rapina in banca: il sindaco incontra il direttore

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, venerdì mattina si recherà alla banca Monte dei Paschi di Siena per portare il suo saluto e la solidarietà di tutta la collettività vittoriese, al direttore e ai suoi collaboratori vittime della rapina perpetrata ai danni dell’istituto di credito la settimana scorsa. “La capacità criminale e l’audacia di alcuni soggetti che in pieno giorno e in pieno centro, infrangono a colpi di mazza un vetro antisfondamento posto a protezione di uno degli ingressi della banca, ha superato ogni limite. Questa è la motivazione che mi spinge a manifestare solidarietà a questi lavoratori e auspico che l’impegno delle forze dell’ordine che già stanno operando per contrastare tutti i fenomeni criminali sia compensato da successi che possono portare tranquillità e sicurezza in questa città”- ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello