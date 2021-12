Vittoria, atti vandalici alla scuola "Colonna": un vertice sulla sicurezza

Atti vandalici alla scuola “Vittoria Colonna”, ignoti hanno imbrattato i muri, con una bomboletta spray, dell’istituto con scritte volgari e offensive.

“La scuola non si tocca. Sono queste le dichiarazioni del sindaco Francesco Aiello-. Non si possono più tollerare questi gesti. Quella è una zona ad alta densità delinquenziale che necessita di maggiori attenzioni. Quel quartiere sarà uno dei primi che dovrà essere “bonificato”. La chiave di lettura che voglio dare a quel vile gesto è quello di un atto perpetrato probabilmente da giovinastri che forse per noia e poca senso civico e responsabilità, si divertono in questa maniera. Non voglio pensare ad un atto di sfida nei confronti delle Istituzioni. Noi non ci piegheremo, anzi insieme lavoreremo per portare questa città nell’alveo della legalità, più vivibile e nel solco della sicurezza. Abbiamo già convocato per il 3 dicembre, un tavolo per la sicurezza aperto alle rappresentanze sociali e civili della città. Sono state invitate tutte le associazioni di categoria, i sindacati, i rappresentati di tutte le scuole cittadine, le associazioni di protezione Civile. All’incontro, che si terrà alla sala delle Capriate “Gianni Molè”, alle ore 18 prenderanno parte anche i Consiglieri Comunali. Anche la chiesa sarà presente con l’arciprete Salvatore Converso e il vicario foraneo don Salvatore Cannata. Già con la Prefettura abbiamo concordato alcune misure, come il potenziamento delle forze dell’ordine per il controllo del territorio”- ha concluso il primo cittadino.