Modica, stage formmativo con Pierpaolo Alderisi: confronto con i tecnici del Modica Academy e dell'Airone

E' stato un interessante confronto sul mondo del calcio e in particolar modo sul mondo del calcio giovanile, quello che c'è stato nello stage formativo con Pierpaolo Alderisi, che organizzato da Pino Rigoli si è svolto martedì pomeriggio al Centro Sportivo Airone.

Il corso di formazione era riservato a tutti i tecnici del Modica Academy e del Modica Airone, che hanno avuto modo di confrontarsi con l'attuale referente tecnico per la Sicilia per le rappresentative Nazionali della FIGC e responsabile del Centro Studi e Formazione dell' AIC Sicilia. Il motivo del confronto è stato principalmente incentrato sui metodi di allenamento da attuare con i giovani e le differenze di come si affrontano le gare nei vari gironi di calcio giovanile siciliano che Pierpaolo Alderisi ha riscontrato durante la sua esperienza di selezionatore.

Un momento formativo, dunque, che potrà servire ai tecnici modicani per accrescere il loro bagaglio di esperienza da poter mettere in atto nel progetto a lungo termine e di larghe vedute del Modica Calcio, che punta anche al rilancio del settore giovanile rossoblù, che nel prossimo futuro dovrà diventare il fiore all'occhiello della società e soprattutto fucina prima di uomini e poi di atleti che potranno tornare utile alla prima squadra.