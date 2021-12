Canicattini Bagni, festeggiati i 100 anni della signora Giuseppa Bordonaro

“Gli anni sono i mattoni che costruiscono la saggezza e la pace dello spirito”. Queste le parole incise sulla targa ricordo che il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, ha consegnato, assieme ad un mazzo di fiori, alla sua concittadina Giuseppa Bordonaro, trasferendole gli Auguri dell’Amministrazione, dell’intero Consiglio comunale e di tutta città, per i suoi cento anni.

Una meta importante per la Signora Giuseppa, nata a Canicattini Bagni il 2 dicembre del 1921, che ha festeggiato l’evento, nel rispetto delle misure imposte dall’emergenza Covid, circondata dall’affetto e dalla vicinanza dei suoi familiari, dei figli Sebastiano e Maria con le rispettive famiglie, i nipoti e i pronipoti, e il calore di conoscenti e vicini del suo quartiere, il “Pizzu Muru”.

«Nel portare gli auguri di tutti gli amministratori e della citta alla signora Bordonato non posso che confermare come Canicattini Bagni si conferma luogo ideale, per clima e tranquillità, per i centenari – ha detto il Sindaco Miceli – e mi auguro di poterne festeggiare sempre di più, anche in questo difficile momento che stiamo attraversando a causa di una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero. È proprio vero che gli anni sono i mattoni che costruiscono saggezza e pace, insieme ad un ricco vissuto che ha attraversato un secolo di vita della nostra comunità. Un bagaglio di conoscenze e saperi che bisogna trasferire ai giovani, attraverso un ponte intergenerazionale, per meglio costruire un futuro migliore, solidale, interculturale e di pace. Massimo rispetto dunque per i nostri anziani, risorsa fondamentale della società»

La signora Giuseppa Bordonaro è nata a Canicattini Bagni il 2 dicembre 1921 e il 24 aprile del 1946 si è sposata con il suo compaesano Salvatore Amenta, con i quali ha avuto due figli, Sebastiano e Maria, restando vedova, purtroppo, nel giugno del 2009.