Floridia, camion centra una Fiat 600 sulla '124': auto si schianta sul guard rail

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio verso le 17 sulla strada Statale 124. Nella zona del sottopassaggio sulla Statale, un camion ha investito una Fiat 600. L'urto del grosso mezzo ha spinto la piccola utilitaria contro il guard rail. Si è temuto il peggio per il conducente della '600', che a parte qualche escoriazione, è uscito illeso dall'abitacolo. Scattato l'arme sul posto è arrivata una pattuglia della polizia provinciale per i rilievi del caso. Pare che il conducente del camion abbia perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Per il camionista tanta paura, ma anche lui è uscito illeso dal veicolo.

L.M.