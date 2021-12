Carabinieri, ad Augusta stanza per le denunce di violenze

E' stata inaugurata, nella caserma carabinieri di Augusta (Siracusa), la stanza dedicata alle donne per denunciare violenze o soprusi realizzata d'intesa con il club Soroptimist.

Si tratta di un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza alla persona per le sofferenze subite.

Presenti il prefetto Giusi Scaduto, il questore Gabriella Ioppolo ed il comandante provinciale della Guardia di finanza Lucio Vaccaro. Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Gabriele Barecchia, ha ricordato l'impegno delle donne e dagli uomini dell'Arma nel contrasto ad ogni forma di violenza e in particolare alla violenza di genere, definita "inaccettabile".

Un particolare ringraziamento è stato espresso alla presidente del club Soroptimist di Siracusa, Maria Giovanna Carnemolla. La presidente nazionale del Soroptimist International d'Italia, Giovanna Guercio, ha ricordato che la stanza è stata realizzata con immenso impegno da parte di tutte le socie. Inoltre ha riconosciuto la grande professionalità delle forze dell'ordine e della magistratura che si occupano della delicata materia della violenza sulle donne e sui minori. La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con il taglio del nastro e con un video messaggio del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, gen. Teo Luzi.