Celebrata in piazza a Floridia la Giornata della disabilità (FOTO)

ono 240 milioni i bambini che nel mondo vivono la disabilità: 1 su 10. Lo ricorda l'Unicef in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Secondo il recente rapporto dell'Unicef "Considerati, contati, inclusi" ("Seen, Counted, Included") che compara dati a livello internazionale da 42 paesi, i bambini con disabilità sono svantaggiati rispetto ai bambini senza disabilità perché hanno: il 24% di probabilità in meno di ricevere stimoli precoci e cure adeguate; il 42% in meno di avere competenze di base di lettura e calcolo; il 25% di probabilità in più di soffrire di malnutrizione acuta e il 34% in più di soffrire di malnutrizione cronica; il 53% in più di avere sintomi di infezioni respiratorie acute; il 49% in più di non aver mai frequentato la scuola; il 51% in più di sentirsi infelici e il 41% in più di sentirsi discriminati.

E la giornata internazionale della disabilità questa mattina è stata celebrata a Floridia in piazza del Popolo. Hanno partecipato tutte le scuole della città ed anche il sindaco, Marco Carianni. Il primo cittadino utilizzando una gru con il cestello ha piazzato la prima palla sull'albero di Natale installata in piazza del Popolo.