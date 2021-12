Vittoria, schianto con la moto in via Virgilio: perde la vita un venticinquenne

Un venticinquenne ha perso la vita questa mattina a Vittoria in un incidente stradale verificatosi in via Virgilio. Sembra che il giovane, per cause da chiarire, abbia perso il controllo della moto sulla quale viaggiava andando a schiantarsi contro il guard rail prima di finire violentemente sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Per i rilievi sono intervenuti la Polizia e i vigili urbani di Vittoria.