Tentano furto con la spaccata a Palermo in via XX Settembre: 3 arresti

I Carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo hanno tratto in arresto un 21enne e due 20enni con l'accusa di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I tre giovani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi dall'arrivo dei militari mentre a volto coperto e utilizzando delle mazze, stavano infrangendo la vetrina di un negozio di abbigliamento in via XX Settembre. La precipitosa fuga, percorrendo contromano le vie del centro a bordo di una Fiat Panda rubata, è terminata in via Amari dove, nel tentativo di bloccare i Carabinieri, il 21enne alla guida ha fatto scontrare la Panda con l'autovettura di servizio. I tre complici, abbandonata la macchina, si sono dati alla fuga a piedi ma sono stati bloccati. L'arresto dei tre giovani è stato convalidato dal Gip di Palermo che ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune. La Fiat Panda, dopo essere stata sottoposta a perquisizione, è stata sequestrata.

All'interno sono state rinvenute le due mazze utilizzate per la "spaccata".