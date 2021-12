Va a funghi e si perde sull'Etna, salvato dalla Finanza di Nicolosi

Si è concluso positivamente ieri sera alle 21 l'intervento dei militari della Stazione del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, nel Catanese, che hanno rintracciato e messo in salvo un anziano raccoglitore di funghi disperso nei pressi di Monte Minardo nel Comune di Adrano.

Le ricerche erano iniziate alle 17 quando a causa del buio l'anziano aveva smarrito la via del ritorno in una zona boschiva nei pressi di Monte Minardo, a 1300 metri sul livello del mare, sul versante ovest dell'Etna in territorio del Comune di Adrano. A lanciare l'appello il compagno di gita che era riuscito a trovare la via del ritorno. Grazie a una squadra dei vigili del fuoco, ad una pattuglia del Corpo Forestale e ai volontari del Soccorso alpino, l'anziano disperso è stato ritrovato provato, disidratato ma in buone condizioni fisiche generali.