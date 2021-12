Università, Musumeci: creare polo di ricerca con i 4 Atenei siciliani

"Creare un polo per la ricerca e l'innovazione con le quattro università dell'Isola, utilizzando al meglio le risorse comunitarie.

A giorni incontrerò i rettori per definire un percorso". L'ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo a Catania alla cerimonia per i cinquant'anni della facoltà di Ingegneria dell'ateneo.

"In perfetta collaborazione tra la Regione e le università, siamo chiamati ad affrontare assieme, nei prossimi mesi, sfide vecchie e nuove: dall'energia rinnovabile alla sismicità, dalla desertificazione al cambiamento climatico", ha sottolineato Musumeci, che ha voluto anche ricordare come dalla sinergia con il mondo accademico il suo governo abbia potuto dotare la Sicilia di una legge urbanistica, attesa da quarant'anni "Meno consumo di suolo e più riqualificazione dell'esistente è l'obiettivo del mio governo - ha ribadito il governatore - e su queste linee ci muoveremo, attingendo alle straordinarie competenze che sanno offrire gli atenei siciliani".