Palermo, Asp e carabinieri uniti per vaccinazioni in caserma

L'Asp di Palermo al fianco dei Carabinieri nelle vaccinazioni anticovid. Gli operatori dell'Azienda sanitaria provinciale del capoluogo hanno dedicato due giornate per le somministrazioni. Medici, infermieri e personale di supporto sono stati impegnati sia alla Caserma "Carini", sia alla Caserma "Generale Dalla Chiesa". Un lavoro continuo con una risposta numerosa da parte dei militari dell'Arma, sia nella prima che nella seconda giornata. All'interno dei locali dedicati alle vaccinazioni il flusso di Carabinieri è stato costante. Sono state complessivamente 842 le vaccinazioni somministrate. L'Asp assicurerà la propria presenza in caserma ogni qualvolta si dovesse rendere necessario proseguire nell'attività di vaccinazione. "La collaborazione tra tutte le istituzioni - ha sottolineato il direttore generale dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni - rafforza l'azione di contrasto alla pandemia ed è l'espressione più imponente di un riconoscimento dell'appartenenza alla Nazione". Il generale Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia", ha "ringraziato l'Asp di Palermo per la preziosa e proficua collaborazione che ha consentito al personale dell'Arma di dare il suo contributo alla lotta al Covid-19".