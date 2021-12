Calcio di Promozione, buon pari del Frigintini sul campo del Priolo: la squadra di Stefano Di Rosa sfiora il colpaccio

Buon pari del Frigintini a Siracusa. È finita uno a uno con l’undici di Stefano Di Rosa che era riuscito a passare in vantaggio per prima con Sangiorgio. Poi il pari dei locali. Prova di carattere dei rossoblù del Frigintini contro la quinta forza del campionato, il Priolo Gargallo, affrontata ancora una volta in piena emergenza. Alle assenze già certe di Cristian Drago, Mohamed Noukri, Mattia Buscema, Carlo Sella e Raffaele Arrabito si sono aggiunte quelle della vigilia di Angelo Pisana, Salvatore Novembre e quella del capitano Gigi Pianese, colpito da un grave lutto familiare, la perdita del padre. Proprio per questo il Frigintini è sceso in campo con il lutto al braccio e prima dell’inizio della gara il capitano del Priolo Gargallo ha consegnato a Saro Di Martino (per l’occasione capitano) un mazzo di fiori per farli arrivare «simbolicamente» a Gigi Pianese. Il Frigintini ha chiuso in vantaggio il primo tempo con un gol realizzato (18’) su calcio di rigore da Kevein Sangiorgio e concesso dal direttore di gara per un fallo subito in area di rigore da Gianmarco Galfo. Al 27' del secondo tempo il gol del pareggio dei padroni di casa su un'azione di contropiede dopo un fallo a centrocampo. Il finale di gara è stato di marca modicana, ma Sangiorgio, Calabrese e Orazio Modica hanno fallito buone opportunità per tornare in vantaggio.

NELLA FOTO, l'omaggio floreale consegnato al capitano del Frigintini Saro Di Martino (a sinistra) da consegnare a Gigi Pianese colpito dalla morte del padre