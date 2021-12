Metalmeccanici, Angelo Sardella rieletto alla guida della FIM Ragusa-Siracusa

Angelo Sardella rieletto alla guida della FIM Ragusa Siracusa al termine del 3° Congresso territoriale dei metalmeccanici iscritti alla Cisl. Ai lavori, tenuti nel salone “Giulio Pastore” di via Arsenale, hanno partecipato Giovanna Petrasso, segretaria nazionale Fim, Vera Carasi, segretario generale Ust Ragusa Siracusa, e Pietro Nicastro, segretario regionale Fim. Riconfermata l’intera segreteria con Alessandro Di Paola e Riccardo Raviotta che continueranno ad affiancare Sardella.

“Il riscatto metalmeccanico passa dal Sud è il tema dei temi. – ha sottolineato Angelo Sardella nella sua relazione - Non più coesistere in un sistema globalizzato un Paese a due velocità che, gioco forza, diventa sempre meno dinamico. La crisi non può essere un alibi per il sistema impresa, per arroccarsi in logiche e posizioni penalizzanti per i lavoratori nonostante gli strumenti che potrebbero mettersi in campo di concerto con il sindacato. Le maestranze che occupano il nostro territorio sono di altissimo spessore professionale e, a causa della crisi settoriale, vengono mortificati e costretti ad emigrare andando ad arricchire di competenze professionali altre regioni ed altri Paesi.”

NELLA FOTO, da sinistra: Raviotta, Petrasso, Nicastro, Sardella, Carasi, Di Paola